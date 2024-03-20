18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Estonya'ya mağlup

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'ya 2-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Estonya'ya mağlup
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20 Mart 2024 16:24
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Estonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan müsabakada ay-yıldızlıların golünü 90. dakikada Emre Gökay penaltıdan attı. Estonya'nın gollerini ise 36. dakikada Evert Talviste ve 70. dakikada Patrik Kristal kaydetti.

Milli takım, 23 Mart Cumartesi günü Moldova ile hazırlık maçı yapacak.

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