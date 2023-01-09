17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 18-20 Ocak'ta Tiran'da Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Zeki Önatlı yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Kaleciler: Emir Yaşar (Beşiktaş), Onuralp Çevikkan (Altınordu)



Defans: Dennis Çelik (VfL Wolfsburg), Kadir Subaşı (Galatasaray), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Tuna Yılmaz (Augsburg), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor)



Orta saha: Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Efe Akman (Galatasaray), Veis Yıldız (Bayern Münih), İsak Vural, Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe), Ege Arslan (Altınordu), Gökdeniz Gürpüz (Borussia Dortmund), Emre Gökay, Muhammed Sinan Kaya (Demir Grup Sivasspor)



Forvet: Kebir Ali Canpolat (Eintracht Frankfurt), Recep Yalın Dilek (Galatasaray)





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