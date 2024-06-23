16. Sekapark Yağlı Güreşleri'nde kazanan Ali Gürbüz!

16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri finalinde Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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16. Sekapark Yağlı Güreşleri'nde kazanan Ali Gürbüz!
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23 Haziran 2024 22:51
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Atletizm Pisti'nde şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına gerçekleştirilen etkinliğe, 74'ü baş, 98'i baş altı, 110'u büyük orta boyunda olmak üzere toplam 1623 güreşçi katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerin final mücadelesinde karşılaştığı rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen Ali Gürbüz, başpehlivan ünvanını elde etti. Ali Gürbüz ayrıca, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen altın kemerin sahibi oldu.

Ali Gürbüz'ün kupasını TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.

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