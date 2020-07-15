15 Temmuz Çarşamba iddaa tahminleri

Sporx iddaa ekibi, çarşamba günü oynanacak maçları en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Günü oynanacak önemli karşılaşmalardan kazandıracak tahminler yine sizler için hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.



ARSENAL - LİVERPOOL



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Avrupa iddiasını sürdüremeyen Arsenal, geçen hafta Tottenham'a derbide kaybederek taraftarlarını yine üzdü. Mikel Arteta'ya bu sezon pek fazla eleştiri yapmak doğru olmaz ama gelecek sezon tamamiyle onun planlamasında olacak. Ancak ligin bu son döneminde Liverpool gibi şampiyon bir takımı yenmek, taraftarların biraz olsun gönlünü alacaktır. Liverpool'dan şampiyon olmadan önceki konsantrasyonunu beklemek hata olur ama Arsenal gibi bir rakibe karşı da ister istemez ciddi şekilde mücadele edeceklerdir. Açıkçası savunmaların pek ön planda olmayacağını düşündüğüm maçta bol golz izleyeceğiz. 3,5 Üst seçeneğini kuponlara yazabiliriz.



3,5 Üst @ 2,10



MUHTEMEL 11'LER



Arsenal: Martinez; Sokratis, Luiz, Holding; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane



NEWCASTLE - TOTTENHAM



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. İddiası kalmayan Newcastle, sezonun son 3 maçını en iyi şekilde tamamlayarak gelecek yılın planlamalarını yapmak istiyor. Steve Bruce yönetimindeki Newcastle iddiasız olsa bile, Tottenham'dan alacakları puan ve puanlar, taraftarları sevindirecektir. Avrupa iddiasını mucizelere bırakan Tottenham, Arsenal galibiyetinin ardından Newcastle'ı da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Tottenham güçlü kadrosuyla bu maçın favorisi ama kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Taraf bahisi riskini almadan 2-3 gol seçeneğini kuponlara yazabiliriz.



2-3 Gol @ 1,70



MUHTEMEL 11'LER



Newcastle: Dubravka; Krafth, Lascelles, Fernandez, Yedlin; Saint-Maximin, Shelvey, Bentaleb, Joelinton; Almiron; Gayle



Tottenham: Lloris; Tanganga, Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Winks, Lo Celso; Lamela, Kane, Son



ROMA - VERONA



BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Roma ile Verona karşı karşıya gelecek. İyi bir sezon geçiren Verona, hedefini Avrupa kupaları olarak belirledi ama son dönemde yaşadıkları puan kayıpları nedeniyle bu iddialarını sürdüremediler. Ligin kalan bölümünde sahada ne derece mücadeleci olacaklar göreceğiz. UEFA Avrupa Ligi bileti almak isteyen Roma, Parma ve Brescia'yı kayıpsız geçerek Napoli'nin 2 puan üstünde yer alıyor. Artık hata yapmadan devam etmeleri gerekiyor. Bu kadarr avantajlı konumdayken, Verona'yı da yeneceklerini düşünüyorum. Roma galibiyetini kuponlara yazabiliriz.



Roma @ 1,52



MUHTEMEL 11'LER



Roma: Mirante; Spinazzola, Mancini, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko



Verona: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Carmine



BOLOGNA - NAPOLİ



HAKAN CELEP: Napoli, pandemi arası sonrası oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Geçen hafta Milan karşısında geriden gelip öne geçtiler ama 2 puanı bıraktılar. Bologna ise pandemi arasından sonra dalgalı seyrediyor. 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldılar. 3 mağlubiyetleri Lazio, Juventus ve Sassuolo gibi bu ligin kalburüstü takımlarına karşı aldılar. Inter deplasmanında aldıkları galibiyet ise çarpıcıydı. Bu maç öncesinde Napoli'de eksik yok. Bologna'da ise Andrea Poli, Federico Santander ve Mattia Bani yok. Rodrigo Palacio'nun ise geri dönmesi bekleniyor.



Maçın tahminine gelecek olursak; Bologna, kaliteli ve dişli bir takım. Teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic'in futbolcuyken ortaya koyduğu mücadeleci karakteri sahaya koyuyorlar. Ancak, kalite farkı özellikle kendilerinden daha iyi takımlara karşı ortaya çıkıyor. Napoli, onlardan daha iyi bir takım ve Napoli'nin bu maçı kazanmasını bekliyorum.



Napoli @ 1,58



MUHTEMEL 11'LER



Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio



Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Rui; Demme, Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne



MİLAN - PARMA



HAKAN CELEP: Milan, pandemi arasından sonra çarpıcı bir yükseliş grafiği yakaladı. 5. sıra ve UEFA Avrupa Ligi için bastırıyorlar. Hiç yenilmediler ve 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldılar. SPAL ve Napoli deplasmanında 2-2'lik beraberliklerin yanında Lecce, Roma, Lazio ve Juventus'u yendiler. Son 3 galibiyetlerinden 1-2 puan çıkarsalardı bile normaldi ama 9'la çıktılar. Parma ise oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet aldı ve geçen hafta Bologna ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Milan'da Stefano Pioli'nin çok ilginç bir şekilde kadronun dengesini bulduğunu ve elindeki yıldızlardan maksimum verim aldığını görüyoruz. Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinin en iyi futbollarından birini sergilediğine şahit oluyoruz.



Milan, geçen hafta Napoli ile berabere kalsa da mücadelesi ve oyunuyla takdir topladı. Ancak, bu maçta önemli eksikleri olacak. Castillejo, Musacchio ve Duarte yok. Hakan Çalhanoğlu'nun da oynaması beklenmiyor. Parma tarafında ise D'Aversa yok. Ağrıları olan Inglese'nin de oynaması bekleniyor.



Maçın tahminine gelecek olursak; Milan, Parma'ya oranla çok daha formda ve amaçlı geliyor. Milan, açık bir Avrupa hedefi peşinde koşuyor. Parma ise küme düşmeyecek, yukarılara da çok tırmanmaları bir anlam ifade etmiyor. Formda, motive ve daha kaliteli olan Milan'ın kazanmasını bekliyorum.



Milan @ 1,35



MUHTEMEL 11'LER



Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Paqueta, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic



Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kulusevski, Hernani, Barilla, Gervinho; Kurtic; Inglese



SASSUOLO - JUVENTUS



HAKAN CELEP: İkinci sıradaki Lazio'nun 8 puan önünde lider olan Juventus, son 2 maçından yalnızca 1 puan alabildi. Önce Milan'a karşı 2-0 öndeyken 4-2 yenildiler, ardından Atalanta ile 2-2 berabere kaldılar ama 2 puanı kaybeden değil 1 puanı alan taraf oldular. Sassuolo ise son dönemde çok formda. Pandemi arasından 3 haftada 2 puanla döndükten sonra son 4 maçta 12 puan aldılar. Fiorentina, Lecce, Bologna ve son olarak Lazio'yu mağlup ettiler.



Juventus'ta bu maç öncesi Merih Demiral takımla antrenmanlara başladı ama ilk 11'de olması beklenmiyor. Douglas Costa ve Alex Sandro geri döndü. Cuadrado cezalı. Sassuolo'da ise bu hafta Mert Müldür'ün tekrar 11'e geri dönmesi bekleniyor. Son maçta dinlendirilen Caputo ve Berardi de yine 11'de olması beklenen diğer isimler...



Maç tahminine geçecek olursak; Juventus'u kolay bir maç beklemiyor. Tecrübeli oyuncu sayısı fazla olan Juve, pandemi arasından sonra sanki bir tık form olarak aşağı düştü. Sassuolo ise gençliğiyle ve temposuyla her takıma zorluk çıkaran ve gol atan bir takım. Juve elbette kalite olarak çok önde ama Sassuolo, her takım için çok zor bir deplasman. Kazanırlar demek çok zor. Bu maçta karşılıklı gol olur ve en az 3 gol izleriz diye düşünüyorum.



KG Var @ 1,45

2,5 Üst @ 1,38



MUHTEMEL 11'LER



Sassuolo: Consigli; Mert Müldür, Santos, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo



Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro; Bentancur, Matuidi, Rabiot; Costa, Dybala, Ronaldo



