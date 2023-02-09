12 saatlik çabayla depremden 71 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yalova Çiftlikköy İtfaiyesi ile Macaristan'dan gelen ekibin çalışma yürüttüğü Gazipaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 15. Sokak'taki 5 katlı apartmanın enkazında ses duyuldu.
Ekipler, yaklaşık 12 saatlik çabanın ardından isminin Gül olduğu öğrenilen 62 yaşındaki kadını depremden 71 saat sonra kurtarmayı başardı.
Yıkılan 5 katlı binanın en alt kısmından çıkarılan yaralı kadın, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yalova Çiftlikköy İtfaiyesi ile Macaristan'dan gelen ekibin çalışma yürüttüğü Gazipaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 15. Sokak'taki 5 katlı apartmanın enkazında ses duyuldu.
Ekipler, yaklaşık 12 saatlik çabanın ardından isminin Gül olduğu öğrenilen 62 yaşındaki kadını depremden 71 saat sonra kurtarmayı başardı.
Yıkılan 5 katlı binanın en alt kısmından çıkarılan yaralı kadın, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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