12 saatlik çabayla depremden 71 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da depremde çöken bir binanın enkazı altında kalan 62 yaşındaki kadın, 71 saat sonra sağ çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
12 saatlik çabayla depremden 71 saat sonra kurtarıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2023 16:19
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yalova Çiftlikköy İtfaiyesi ile Macaristan'dan gelen ekibin çalışma yürüttüğü Gazipaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 15. Sokak'taki 5 katlı apartmanın enkazında ses duyuldu.

Ekipler, yaklaşık 12 saatlik çabanın ardından isminin Gül olduğu öğrenilen 62 yaşındaki kadını depremden 71 saat sonra kurtarmayı başardı.

Yıkılan 5 katlı binanın en alt kısmından çıkarılan yaralı kadın, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ