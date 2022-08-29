ALEX TEIXEIRA'YA 100 NUMARALI FORMA

VASCO TARAFTARLARINDAN ÖVGÜ

BREZİLYA BASINI NE DİYOR?

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI NASILDI?

Beşiktaş'a büyük beklentilerle gelen Alex Teixeira, siyah-beyazlılarda beklentinin altında kalmış ve Brezilyalı futbolcu ile yollar ayrılmıştı. Vasco da Gama'ya transfer olan Teixeira, mücadelesiyle taraftarlarının beğenisini kazandı.Vasco formasıyla 100 maçı geride bırakan ve dalya diyen Alex Teixeira'ya 100 numaralı bir forma hediye edildi. Vasco ekibinde 5 maçta 333 dakika oynayan Alex Teixeira 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.Bazı Vasco da Gama taraftarları Teixeira'nın saha içindeki mücadele ve isteğinden memnun kalırken, "Alex'i yeniden Vasco formasıyla görmek çok güzel. Umarım bu performansını artırır, büyük oyuncu", "Alex her zaman efsane" şeklinde yorumlar yaptı.Her ne kadar Vasco taraftarları Alex Teixeira'nın mücadelesinden memnun kalsa da Brezilya basını futbolcudan beklentilerin daha büyük olduğunu vurguluyor. Brezilya basınındaki haberlerde, "Alex Teixeira yıllar sonra yeniden uyum sağlamaya çalışıyor. Ama önceki yıllardaki parıltıyı henüz gösteremedi" ifadelerine yer verdi.32 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 31 resmi maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı. Teixeira, Süper Lig'de 24, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda üçer, TFF Süper Kupa'da ise 1 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu tüm gollerini Süper Lig karşılaşmalarında attı. Teixeira, Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmıştı.Fotoğraf: @VascodaGama