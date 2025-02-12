%100 Gedson operasyonu

Beşi̇ktaş, Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için Rusya'dan gelen teklifleri sezon sonuna bıraktı.
Rus basını, kısa bir süre önce Gedson için Spartak Moskova ve Zenit'in devreye girdiğini duyurdu. Ancak Beşiktaş, bu tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Çünkü oyuncunun bonservisini 3 sezon önce 6 milyon Euro'ya Benfica'dan alırken sonraki satıştan da %50 pay hakkı vermişti. Bu da gelen teklifleri zorlaştırıyor.
BENFICA İLE GÖRÜŞÜLECEK
Siyah-beyazlılar önce Benfica ile yeni bir anlaşma yapacak ve %50'yi uygun şartlarda alıp maksimum kar elde edecek.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
Rus basını, kısa bir süre önce Gedson için Spartak Moskova ve Zenit'in devreye girdiğini duyurdu. Ancak Beşiktaş, bu tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Çünkü oyuncunun bonservisini 3 sezon önce 6 milyon Euro'ya Benfica'dan alırken sonraki satıştan da %50 pay hakkı vermişti. Bu da gelen teklifleri zorlaştırıyor.
BENFICA İLE GÖRÜŞÜLECEK
Siyah-beyazlılar önce Benfica ile yeni bir anlaşma yapacak ve %50'yi uygun şartlarda alıp maksimum kar elde edecek.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
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