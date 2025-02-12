%100 Gedson operasyonu

Ara transferde Keny Arroyo, Elan Ricardo ve Hadziahmetovic takviyeleri gerçekleştiren Kartal, şimdi kadrosunda yer alan isimlerin sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelere odaklandı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
%100 Gedson operasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2025 09:12
Son güncelleme 12 Şubat 2025 09:21
Beşi̇ktaş, Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için Rusya'dan gelen teklifleri sezon sonuna bıraktı.

Rus basını, kısa bir süre önce Gedson için Spartak Moskova ve Zenit'in devreye girdiğini duyurdu. Ancak Beşiktaş, bu tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Çünkü oyuncunun bonservisini 3 sezon önce 6 milyon Euro'ya Benfica'dan alırken sonraki satıştan da %50 pay hakkı vermişti. Bu da gelen teklifleri zorlaştırıyor.

BENFICA İLE GÖRÜŞÜLECEK

Siyah-beyazlılar önce Benfica ile yeni bir anlaşma yapacak ve %50'yi uygun şartlarda alıp maksimum kar elde edecek.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.




YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery