10 yıl sonra Wesley Sneijder itirafları!

2012-2013 yıllarında Inter'in teknik direktörlüğünü yapan Andrea Stramaccioni, Wesley Sneijder'in Galatasaray'a Ocak 2013'te satışıyla ilgili açıklama yaptı.



La Voce Nerazzura podcastinde konuşan Stramaccioni, "Transferin üstünden 10 yıl geçti ama Inter taraftarları bana hala bu konuda tepki gösteriyor. Aslında hikaye çok basit." diyerek sözlerine başladı.



"BANA SATMAMIZ GEREK DEDİLER"



İtalyan teknik adam, "Inter, Wesley Sneijder'in merkezde olduğu bir planla sezona başladı. Wesley ile aramdaki ilişki çok iyiydi. Inter tüm şampiyon oyuncularını tutmaya karar vermişti. Ancak Sneijder belli bir yaşın üstündeydi. Ocak ayında da Galatasaray'dan bir teklif geldi. Sportif Direktörü Marco Branca ve Kulüp Menajeri Piero Ausilio bana gelip, 'Bütçe nedeniyle Sneijder'i satmak zorundayız' dedi. O an için kulübe sadece Sneijder ve Coutinho için teklif gelmişti." dedi.



"Sneijder'in satılmamasını istedim" dien Stramaccioni, "Satılırsa bu konularda bir daha konuşmayacağımı ilettim ama bana bu satışların kulüp için gerekli olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.



"SNEIJDER DE ÇOK KIZGINDI"



Stramaccioni, "Wesley Sneijder de gönderilme kararına çok kızgındı. Ben de takımın lideri olarak Sneijder'in çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyordum. Tüm takım onu sever, saygı duyardı. Büyük bir kayıptı. Bunu inkar edemem. Ancak satışı konusunda tek bir isme tepki göstermek de doğru değildi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



