10 kişilik Atletico Madrid, Depay ile güldü

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
10 kişilik Atletico Madrid, Depay ile güldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2023 20:19
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Carlos Carvalhal'ın ekibi Celta Vigo ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golü 89. dakikada Memphis Depay'dan geldi. Atletico Madrid'de Stefan Savic, 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 38'e yükseltirken, Celta Vigo 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celta Vigo deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşırken, Atletico Madrid evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ