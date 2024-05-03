1. Lig'de şampiyonlar kozlarını paylaşıyor

Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de şampiyonlar kozlarını paylaşıyor
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03 Mayıs 2024 15:19
Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eyüpspor-Göztepe maçında Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Ligde 33. haftaya 72 puanla lider durumda giren teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise geçen haftanın ardından adını Süper Lig'e yazdırdı.

Ligin ilk devresinde Göztepe, konuk ettiği rakibini 5-1 mağlup etmişti.

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