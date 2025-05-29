Milan ve Conceição ayrılığı resmileşti

Milan, kulübün resmi internet sitesinden teknik direktörü Sérgio Conceição ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AC Milan ve Sérgio Conceição gelecek sezon birlikte yola devam etmeyecek. Kulüp, Sérgio ve ekibine geçtiğimiz birkaç ay boyunca A Takıma liderlik ettikleri süre boyunca gösterdikleri bağlılık, profesyonellik ve özveri için teşekkür ediyor. AC Milan ailesi, Kulüp tarihindeki 50. kupayı kazanan Conceição'ya gelecek için en iyisini dilemektedir."



