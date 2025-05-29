Milan ve Conceição ayrılığı resmileşti

Milan, kulübün resmi internet sitesinden teknik direktörü Sérgio Conceição ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AC Milan ve Sérgio Conceição gelecek sezon birlikte yola devam etmeyecek. Kulüp, Sérgio ve ekibine geçtiğimiz birkaç ay boyunca A Takıma liderlik ettikleri süre boyunca gösterdikleri bağlılık, profesyonellik ve özveri için teşekkür ediyor. AC Milan ailesi, Kulüp tarihindeki 50. kupayı kazanan Conceição'ya gelecek için en iyisini dilemektedir."
Kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AC Milan ve Sérgio Conceição gelecek sezon birlikte yola devam etmeyecek. Kulüp, Sérgio ve ekibine geçtiğimiz birkaç ay boyunca A Takıma liderlik ettikleri süre boyunca gösterdikleri bağlılık, profesyonellik ve özveri için teşekkür ediyor. AC Milan ailesi, Kulüp tarihindeki 50. kupayı kazanan Conceição'ya gelecek için en iyisini dilemektedir."
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