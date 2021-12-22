Zukanovic: "11'e 11 olsak Fenerbahçe'yi yenerdik"

VavaCars Fatih Karagümrük'ün savunmacısı Zukanovic, Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zukanovic: '11'e 11 olsak Fenerbahçe'yi yenerdik'
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22 Aralık 2021 23:10
VavaCars Fatih Karagümrük'ün tecrübeli savunmacısı Ervin Zukanovic, 9 kişi kalmalarına karşın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Zukanovic, "9 kişi kaldıktan sonra işler kolay olmadı. Bir şekilde maçın içinde kaldık. Maç sonuna kadar skoru tutmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. 2 kişi eksik oynayıp bir puan aldığımız için mutluyuz. Ancak maçın başından beri 11'e 11 oynansaydı kesinlikle 3 puan alabilirdik diye düşünüyoruz. Genel olarak performansımızı, 2 kişi eksikken iyi olarak nitelendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"VOLKAN DEMİREL POZİTİF HAVA GETİRDİ"

Volkan Demirel'in takıma etkisiyle ilgili gelen soruya tecrübeli savunmacı, "Gerçekten hocamız Türkiye'de çok bilinen ve herkesin saygı duyduğu bir isim. Pozitif bir hava getirdi. Takım ruhu olarak sirayet etti. Onun getirdiği olumlu bir atmosfer var. Daha farklı bir mentaliteyle bırakmadan oynadık. Sezon sonuna kadar iyi performanslara umarım devam ederiz." sözleriyle cevap verdi.


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