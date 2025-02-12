Zorlu maçta kazanan Juventus!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Eleme Turu ilk maçında Juventus, PSV'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zorlu maçta kazanan Juventus!
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12 Şubat 2025 00:51
Son güncelleme 12 Şubat 2025 00:52
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Eleme Turu ilk maçında Juventus ile PSV karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus, PSV'yi 2-1 yendi.

Juventus'un golleri 34. dakikada Weston McKennie ve 82. dakikada Samuel Mbangula'dan gelirken PSV'nin golünü 56. dakikada Ivan Perisic kaydetti.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk yarının ardından yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.

RÖVANŞ 19 ŞUBAT'TA

İki ekip, 19 Şubat Çarşamba günü Hollanda'da karşı karşıya gelecek.


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