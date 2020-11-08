Zinedine Zidane: "Sergio Ramos, gelmiş geçmiş en iyisi!"

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Valencia maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Zinedine Zidane: 'Sergio Ramos, gelmiş geçmiş en iyisi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2020 18:42
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, La Liga'da oynayacakları Valencia maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu..

"Sergio Ramos, futbol tarihinin en iyi stoperi mi? sorusunu yanıtlayan Zidane, "Evet, o en iyiler arasında. Gün sonunda herkesin herkesin kendi fikrini söyleme hakkı var ama benim için kariyeri boyunca neler başardığı, neyi başardığı ve bu kulüp için neyi ifade ettiği düşünüldüğünde en iyisi o. Yine de herkesin favori oyuncuları var." dedi.

Hazard'ın moralinin yerinde olduğunu dile getiren Fransız teknik adam, "Hazard zihinsel olarak güçlü bir oyuncu. Koronavirüsten ötürü zor bir dönemden geçiyor ama morali yerinde ve en önemli şey bu. Maalesef 1 hafta beklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için