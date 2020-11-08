Zinedine Zidane: 'Sergio Ramos, gelmiş geçmiş en iyisi!'

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, La Liga'da oynayacakları Valencia maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu..



"Sergio Ramos, futbol tarihinin en iyi stoperi mi? sorusunu yanıtlayan Zidane, "Evet, o en iyiler arasında. Gün sonunda herkesin herkesin kendi fikrini söyleme hakkı var ama benim için kariyeri boyunca neler başardığı, neyi başardığı ve bu kulüp için neyi ifade ettiği düşünüldüğünde en iyisi o. Yine de herkesin favori oyuncuları var." dedi.



Hazard'ın moralinin yerinde olduğunu dile getiren Fransız teknik adam, "Hazard zihinsel olarak güçlü bir oyuncu. Koronavirüsten ötürü zor bir dönemden geçiyor ama morali yerinde ve en önemli şey bu. Maalesef 1 hafta beklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



