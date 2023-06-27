Zeynep Sönmez, Wimbledon'a veda

Milli tenisçii Zeynep Sönmez, Wimbledon elemelerine ilk turda veda etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeynep Sönmez, Wimbledon'a veda
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27 Haziran 2023 18:36
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da elemelerde mücadele eden Zeynep Sönmez, ilk turda rakibine yenilerek ana tablo şansını kaybetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda Yunan Despina Papamichail ile karşılaştı.

Rakibine 3-6, 6-3 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup olan milli tenisçi, organizasyona veda etti.

Erkeklerde Altuğ Çelikbilek elemelerde ikinci tura yükselirken, ilk maçını kaybeden Cem İlkel elenmişti.

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