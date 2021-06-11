Zeljko Obradovic yeniden parkelere dönüyor

Fenerbahçe'de geçirdiği uzun dönemin ardından bir süre başantrenörlüğe ara veren Obradovic Haziran ayı sonunda yeni takımın açıklayacağını söyledi.

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Zeljko Obradovic yeniden parkelere dönüyor
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11 Haziran 2021 01:22
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra başantrenörlüğe bir süre ara veren Zeljko Obradovic yeniden parkelere döneceğini açıkladı.

Ülkesinde Mozzart Sport'a açıklama yapan Obradovic, "Dinlendim, şarjımı doldurdum ve şimdi dönmeyi amaçlıyorum. Nerede çalışacağıma dair ay sonuna kadar karar vereceğim" sözlerini kullandı.

Kendisi için en önemli şeyin motivasyon olduğunu söyleyen Obradovic, özel hayatındaki bazı durumların da hallolduğunu belirterek yeni kulübü için karar aşamasında olduğunu söyledi. Deneyimli koç taraftarı olduğu Partinzan'e dönme ihtimali ile ilgili soruya, "Orası benim aşık olduğum kulüp, Partizan ve Borac hep kalbimde var olan kulüpler. Ailem ve çevremdeki insanların da görüşü benim için önemli. Henüz kimseyle görüşmedim, menajerim zaten var. 20 gün içinde neler olacağı belli olacak." diye ekledi.


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