Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Zeki Murat Göle "Genel anlamda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 9 kişi kalan rakibi yenmeliydik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İkinci yarı çok farklı oyun bekliyorduk. Ancak son dakikalara kadar üretkenlik sağlayamadık. Üzgünüz, devam edeceğiz. Sonuçta biz Fenerbahçe'yiz" dedi.
Karşılaşmayı değerlendiren Zeki Murat Göle "Genel anlamda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 9 kişi kalan rakibi yenmeliydik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İkinci yarı çok farklı oyun bekliyorduk. Ancak son dakikalara kadar üretkenlik sağlayamadık. Üzgünüz, devam edeceğiz. Sonuçta biz Fenerbahçe'yiz" dedi.