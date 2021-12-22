Zeki Murat Göle: "Üzgünüz ama devam etmeliyiz"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zeki Murat Göle: 'Üzgünüz ama devam etmeliyiz'
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22 Aralık 2021 22:42
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Zeki Murat Göle "Genel anlamda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 9 kişi kalan rakibi yenmeliydik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İkinci yarı çok farklı oyun bekliyorduk. Ancak son dakikalara kadar üretkenlik sağlayamadık. Üzgünüz, devam edeceğiz. Sonuçta biz Fenerbahçe'yiz" dedi.




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