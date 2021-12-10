Zaccagni: "Oyunu yönetmeyi bildiler"

Lazio'nun orta saha oyuncularından Mattia Zaccagni, Galatasaray maçının değerlendirmesini yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zaccagni: 'Oyunu yönetmeyi bildiler'
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10 Aralık 2021 02:28
Lazio'nun orta saha oyuncusu Mattia Zaccagni, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Zaccagni maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda iyi savunma yapan bir takım vardı. Bazı pozisyonları daha iyi değerlendirebilirdik. Oyunu yönetmeyi bildiler ve bu konuda iyiydiler. Hücumda daha etkili olabilirdik. Maçtan önce baskılı oynama ve top sürerek gole gitme taktiği aldık ama gol atmayı başaramadık"


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