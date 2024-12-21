Yusuf Demir, Süper Lig yolcusu

Galatasaray'da devre arası yabancı kontenjanı sebebiyle Yusuf Demir ile yollar ayrılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Yusuf Demir, Süper Lig yolcusu
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21 Aralık 2024 11:28
Kadrosuna 3 takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, bu doğrultuda yabancı kontenjanında yer tutan 3 futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim Hakim Ziyech. Faslı yıldızın transfer görüşmeleri yapmaya başladığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Victor Nelsson'la da vedalaşmaya hazırlanıyor. Danimarkalı stoper için 10-12 milyon euro'luk bonservis beklentisi var.

YUSUF DEMİR, SÜPER LİG'E

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak yabancı kontenjanında sayıldığı için fazla süre alamayan Yusuf Demir de yolcu. Yusuf Demir, büyük ihtimalle bir Süper Lig takımına kiralık verilecek.



 
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