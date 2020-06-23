Yunus Akgün için 4 İtalyan kulübü devrede!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İtalyan basını, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için Serie A takımları Cagliari ve Parma'nın ciddi olarak devreye girdiğini iddia etti. Oyuncu için teklif yapmaya hazırlanan diğer iki kulübün ise Fiorentina ve Verona olduğu aktarıldı.



Haberde UEFA Gençlik Ligi'nde parladığı yazılan Yunus Akgün'ün de İtalya'ya gitmeye oldukça sıcak baktığı ve sezon sonunda bir anlaşma sağlanabileceği de belirtildi.



Genç futbolcu, bu sezon A Takım'la 3 resmi maçta forma giyme şansı yakaladı. Akgün, U19 Ligi'nde 19 maçta 10 gol - 9 asist, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



İngiltere Premier Lig'de 31. hafta mücadelesinde Leicester ile Brighton, 0-0 berabere kaldı.



