Yunanlar'da Atatürk korkusu!

Samsunspor'un Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Atatürklü formayı giymek istemesi Yunanistan'da olay yarattı.Samsunspor'un 19 Mayıs 1919'a ithafen ve 'Yol Gösteren Bir Çift Göz' sloganıyla çıkardığı mavi desen üzerine Atatürk'ün gözlerinin olduğu formayı, Panathinaikos deplasmanında giymek istemesi Yunan cephesinde tepkiyle karşılandı.Panathinaikos yetkililerinin, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmemesi için UEFA'ya başvurulacağı öne sürüldü.