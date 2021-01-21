Youssuf'a bir teklif de Cadiz'den!

Yeni Malatyaspor'un Burundili orta saha oyuncusu Youssuf Ndayishimiye bir teklifte İspanya ekibi Cadiz'den geldi.

, Fotoğraf; AA
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Youssuf'a bir teklif de Cadiz'den!
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21 Ocak 2021 13:58
Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun bir mesai harcadığı Youssuf'a bir teklifte Cadiz'den geldi. İspanyol ekibi, sarı siyahlı takıma resmi teklifin iletti.

Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'dan 3 milyon Euro ile birlikte bir sonraki satıştan yüzde 20 pay isteyen Yeni Malatyaspor Kulübü, İspanyol ekibine de aynı teklifi sundu. Cadiz'in ise daha düşük bir rakam önerdiği ve bu nedenle transferde yol kat edilemediği öğrenildi.

Süper Lig'de oraya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Youssuf için Galatasaray devreye girmişti. Sarı kırmızılı takımın önerdiği rakam ile Yeni Malatyaspor'un istediği rakam üzerinde anlaşma sağlanamazken, taraflar beklemeye başladı.

22 yaşında ve 1,83 metre boyundaki Youssuf Ndayishimiye'nin Yeni Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Güncek piyasa değeri 1 milyon 200 bin Euro olan Youssuf, 2019-2020 sezonunda Aigle Noir FC de Makamba takımından transfer edildi. 26 kez Yeni Malatyaspor'un formasını giyen Burundili oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



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