Youssef En-Nesyri'den gece yarısı flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Anderlecht maçı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Youssef En-Nesyri'den gece yarısı flaş paylaşım!
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21 Şubat 2025 09:51
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, gol attığı Anderlecht maçından sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Faslı yıldız, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. En-Nesyri'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek... Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğü şey sadece yüzey.

Her adımın ardından bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin.

Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse... Bu arada ben ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim."  

 
 

 


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