Young Boys'tan Devler Ligi'nde sıfır!

Galatasaray'ı eleyen ve Şampiyonlar Ligi'ne kalan Young Boys, Devler Ligi'ni puansız kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Young Boys'tan Devler Ligi'nde sıfır!
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30 Ocak 2025 11:50
Galatasaray'ı play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Young Boys dibe vurdu. İsviçre ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını puansız tamamladı ve tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ı yenerek kalan Young Boys tarihe geçen bir hüsran yaşadı.

PUAN ALAMADI

Play-off etabında Galatasaray'ı 2 maçta 1-0 ve 3-2'lik skorlarla yenerek Şampiyonlar Ligi bileti alan Young Boys adeta kabusu yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının lig etabında 8 maça çıkan İsviçre ekibi, bu karşılaşmaların hiçbirinden puan alamadı.

İlk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından Barcelona'ya 5-0, Inter'e ise 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 yenilen Young Boys sırasıyla Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve son olarak Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu. Young Boys lig etabının bitmesiyle birlikte hiç puan alamayarak eksi 21 averajla sonuncu sırada yer aldı.

TARİHE GEÇTİLER

İsviçre temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Young Boys böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte 0 puan çeken ilk takım oldu.

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