YORUM: Trabzonspor - Fenerbahçe

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi. Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını ve ikinci yarıdan beklentilerini anlattı.

RIDVAN DİLMEN



Bence Abdullah Avcı da beklemiyordu böyle bir kadro. Sol bek Novak bekliyordu belki. Orta sahada Ozan düşünüyordu muhtemelen. Thiam, Valencia, Samatta arasında gidip gelmiştir. Bir tek beIN Sports bu 11'i vermiş, tebrikler. Ben tahmin yürütsem, yürütemezdim. Lütfen yönetmenine rica ediyorum. Pozisyon var, Gökhan tacı yanlış attı, ne oldu dedik. Tekrarları daha sonra gösterebilirler. Oyundan kopmamak lazım. Ricamız olsun.



35 dakika ne ben, ne de kimse Fenerbahçe böyle kollektif, temiz, sağlıklı, sakin, 3 tane de net gol pozisyonu bulacak şeklinde bir takım beklemiyordu. 35 dakika boyunca Trabzonspor sadece izledi. 35-45 arası Trabzonspor, Fenerbahçe'nin top kayıplarını değerlendirip tehlikeli oldu. Net pozisyon bulamadı ama Fenerbahçe, 44'te net bir pozisyon buldu Fenerbahçe. 35-45 dakikalar arası Trabzonspor 'Ben de varım' diyordu.



Fenerbahçe, ligimizin en çok deplasman puanı alan takımı. Bu geçtiğimiz yıllara göre daha farklı bir görüntü. Fenerbahçe demoralize, Caner problemi var, teknik direktör gitti gidiyor derken Fenerbahçe sessiz sedasız iyi hazırlanmış.



İki takım da deplasmanlarda daha iyiler. Dışarıda Trabzonspor'un oyunu daha iyi. Evinde kazandığı maçların oyununa bakalım, iyi oynamıyorlardı. Bugün de iyi oynamadılar.



Fenerbahçe son derece sakin. İki takım da risk alacak durumda değil. Fenerbahçe adın olgun, geçen hafta kriz yaşanmamış gibi bir oyun vardı. Trabzonspor da son 10 dakika iyiydi.



Ucu her tarafa açık bu maçın. Biri öne geçerse, rakibi darmadağın hücum edecektir. İlk golü atan, daha çok pozisyona girecektir.



Allah sağlık versin. Kalecinin ne kadar önemli olduğunu Uğurcan Çakır, Muslera, Altay'dan görüyoruz.



ERMAN TOROĞLU





Fenerbahçe diğer maçlara göre istekli, bütün oyuncular birbirine yardım ediyor. Bölüm bölüm oynuyorlardı, bütün oyuncular koşuyorlar. Sosa bile ceza alanına geliyor, adama basıyor. O kadar basan bir oyuncu değildi, bu maçta gidiyor, geliyor.



Mesut sanki fazla mücadele etmiyor diyebilirsin ama bir adam bu işi kaldırır. 9 adam koşarsa, Mesut fark yaratabilir.



30 dakika Fenerbahçe pozisyonlara girdi, Uğurcan 2 enteresan top çıkardı, biri çok enteresan, zor top.



Trabzonspor yavaş yavaş çıkmaya başladı ama vitaminsiz çıkıyorlar.



Hakem cesaretsiz, Trabzonspor 2 top kaybetti, faul çaldı, bence faul değil. Maçtan korkuyor, bırak devam ettir. O seni ilgilendirmiyor. Devam ettirse iki takım da gol atabilirdi, bırakayım dedi.



İnşallah 2. yarı daha tempolu maç izleri. Beraberlik Galatasaray ile Beşiktaş'a yarar, iki tarafa da yaramaz. Hem Trabzon, hem Fenerbahçe 2 puan kaybeder. Trabzon bu maçı almazsa biraz arkada kalır.











