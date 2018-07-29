Yerry Mina için Galatasaray'a Mourinho engeli

Transfer döneminde adıile anılaniçin Premier League temsilcisi'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.Leicester City'den Harry Maguire için olumsuz yanıt alan Manchester United'da menajer, Yerry Mina'yı gündemine aldı. Kırmızı Şeytanlar'ın Barcelona'ya Mina içinteklif yapacağı belirtildi.Ada basınında geniş yer bulan haberde, Barcelona'nın kiralamaya sıcak bakmadığı Mina için gelecek yüksek teklifi kabul edeceği belirtildi.Galatasaray ve Fenerbahçe ile Wolves, Everton, Lyon'un da talip olduğu Yerry Mina'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli teknik adam Mina ile ilgilendikleriniifadelerini kullanmıştı.