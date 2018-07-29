Yerry Mina için Galatasaray'a Mourinho engeli

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Yerry Mina için Premier League temsilcisi Manchester United'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.
Leicester City'den Harry Maguire için olumsuz yanıt alan Manchester United'da menajer Jose Mourinho, Yerry Mina'yı gündemine aldı. Kırmızı Şeytanlar'ın Barcelona'ya Mina için 40 milyon euroluk teklif yapacağı belirtildi.
Ada basınında geniş yer bulan haberde, Barcelona'nın kiralamaya sıcak bakmadığı Mina için gelecek yüksek teklifi kabul edeceği belirtildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe ile Wolves, Everton, Lyon'un da talip olduğu Yerry Mina'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
FATİH TERİM DE İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli teknik adam Mina ile ilgilendiklerini ''Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur'' ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Leicester City'den Harry Maguire için olumsuz yanıt alan Manchester United'da menajer Jose Mourinho, Yerry Mina'yı gündemine aldı. Kırmızı Şeytanlar'ın Barcelona'ya Mina için 40 milyon euroluk teklif yapacağı belirtildi.
Ada basınında geniş yer bulan haberde, Barcelona'nın kiralamaya sıcak bakmadığı Mina için gelecek yüksek teklifi kabul edeceği belirtildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe ile Wolves, Everton, Lyon'un da talip olduğu Yerry Mina'nın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
FATİH TERİM DE İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli teknik adam Mina ile ilgilendiklerini ''Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur'' ifadelerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın