29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
0-019'
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-019'
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-120'
29 Ağustos
Elche-Levante
2-057'
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-03'
29 Ağustos
Lens-Brest
0-05'
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
3-0DA

Yeremy Pino Crystal Palace'ta

Premier Lig ekibi Crystal Palace, Yeremy Pino'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 29 Ağustos 2025 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Yeremy Pino Crystal Palace'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, İspanya'nın Villarreal takımından Yeremy Pino'yu kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "10" numaralı formayı giyecek 22 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Villarreal ile 2021'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan sağ kanat, İspanyol ekibinde 170 maçta 22 gol attı.

İngiliz basınına göre, Crystal Palace bu transfer için 26 milyon pound bonservis bedeli ödeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 5 0 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 7 1 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
