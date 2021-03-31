Kemerburgaz arazisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.Galatasaray, Enerji Bakanlığı tarafından ruhsatı iptal edilen madencilik firmasının tahliye işlemleri bitme aşamasına gelmesi üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yeni adresi konusunda fikir birliğine vardı.Sarı-kırmızılılar, Büyükçekmece ve Kemerburgaz seçenekleri arasında Kemerburgaz'da yeni tesisleri yapma kararı verdi. TT Stadı'na yakın oluşu bu tercihte önemli bir faktör oldu.Metin Oktay adıyla sarı-kırmızılıların yeni kamp yeri Kemerburgaz olacak. Yeni tesisler iki yıl içinde hazır hale getirilecek.Florya Metin Oktay Tesislerinin Kemerburgaz'a taşınması büyük bir hamle olarak göze çarpıyor. Florya'daki arazinin iki katı (140 dönüm) olan Kemerburgaz projesi, Türk Telekom Stadı'na 8 dakikalık uzaklıkta. Yeni araziye yapılacak olan kamp ve altyapı tesisleri ile sahalar için kulübün kasasından tek kuruş çıkmayacak. Galatasaray ile Millî Emlak arasında yapılan anlaşmaya göre Riva ve Florya'nın ihalesini alan firma, Kemerburgaz'daki tesisleri de inşa edecek. Sarı-kırmızılılar, yeni tesisler bitmeden Florya'dan çıkmayacak. İnşaatın yakın zamanda başlaması ve 2 yıl içinde Galatasaray'ın yeni yuvası olacak Kemerburgaz'a taşınması bekleniyor.