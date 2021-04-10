Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Helenex Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
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10 Nisan 2021 15:55
Süper Lig takımlarından Helenex Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 2 futbolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." denildi.



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