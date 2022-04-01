Yeni Malatyaspor kolay teslim olmak istemiyor

Küme düşmesi büyük ölçüde netleşen Yeni Malatyaspor, beşinci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de prestij maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Ligde hiçbir iddiası kalmayan temsilcimizde futbolcular milli arada kafa olarak iyice takımdan koparken teknik direktör Cihat Arslan Başakşehir maçında takımının kolay teslim olmaması için yoğun çaba harcıyor.



Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdüren sarı kırmızılılarda antrenmana katılan oyuncu sayısı artarken çalışmalar aralıksız sürüyor.



Ligde son sırada bulunan Malatya ekibi geride kalan 30 haftada 15 dış saha maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgiyle sahadan ayrılırken hanesine 8 puan kazandırdı. Sezonun 2. haftasında Göztepe'yi İzmir'de 1-0 yenen Yeni Malatyaspor son dış saha galibiyetini 9. haftada Adana Demirspor'u 2-0 yenerek aldı. Aradan geçen sürede Konyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşmalarda sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.



BAŞAKŞEHİR İSTATİSTİKLERDE ÖNDE



Opta verilene göre; Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçının üçünden galip ayrılan İstanbul Başakşehir (1B), son iki karşılaşmayı toplam yedi gol atarak kazandı (4-1 & 3-1).



Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de İstanbul Başakşehir'den (yüzde 11; 1/9) daha düşük bir galibiyet yüzdesine sahip olduğu tek rakibi Beşiktaş (yüzde 10; 1/10).



Süper Lig'deki son dört maçının üçünü kaybeden İstanbul Başakşehir (1B), Emre Belözoğlu yönetiminde daha önce çıktığı 18 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı (12G 4B).



Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (2M), daha sonraki 11 dış saha karşılaşmasından 2 puan çıkarabildi (2B 9M) ve bu ziyaretlerin dokuzunda gol atamadı.



Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun son sırasında giren takımlara rakip olduğu son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen İstanbul Başakşehir (8G 2B), bu sezonki tek karşılaşmada Çaykur Rizespor'u sahasında 3-0 mağlup etti.



İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçından puansız ayrılan Yeni Malatyaspor, bu sezonki dört ziyaretinde de gol sevinci yaşayamadı (4M).



Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken (97) ve net gol pozisyonu üreten (33) takım Yeni Malatyaspor. Bu süreçte kalesinde en az gol beklentisi gören ekip ise İstanbul Başakşehir (33 xGA).



Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu üç Süper Lig maçında iki gol atan Tolga Ciğerci'nin profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırıdğı bir takım bulunmuyor.



Süper Lig kariyerinde deplasmanda çektiği ilk 13 isabetli şutun sadece birini gole çevirebilen Yeni Malatyaspor forveti Nohua Dicko (Gaziantep FK formasıyla), son iki isabetinde de fileleri havalandırdı (vs Hatayspor).



İstanbul Başakşehir'in başında çıktığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde üst üste üç mağlubiyet almadı.





İLGİLİ VİDEO