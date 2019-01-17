Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 18. haftasında sahasında ağırlayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular dar alanda hafif tempolu koşunun ardından pas çalışması yaptı. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni ön liberosu Robin Yalçın, Malatya ekibinin taktik anlamda çok güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, forma rekabetine yüzde yüz hazır olduğunu söyledi.Yeni Malatyaspor'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yalçın, "Çok şükür şimdi buradayım. Kafam rahat. Güzel bir takım. İyi bir arkadaşlık ortamı var" dedi.Yalçın, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Göztepe ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Göztepe'yle zorlu bir maç oynayacağız. Çok iyi çalışıyoruz, inşallah 3 puanı da alacağız. İkinci devrenin iyi olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Robin Yalçın, takımın teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili de, "Almanya'dan geliyorum, uzun yıllar orada futbol oynadım. Oyun disiplinini biliyorum. Benim için biraz daha kolay olacak. Yeni transferim ama benim için bu süreç uzun olmayacak" diye konuştu.Forma rekabetine yüzde yüz hazır olduğunu ifade eden Yalçın, "Çaykur Rizespor'dayken burada maç yapmıştık. İyi taraftar var. Takımımız iyi, inşallah hep birlikte başarılı oluruz" dedi.Yalçın, bir gazetecinin, 'Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk beş içerisinde yer alabilecek kalite de bir takım mı?' sorusuna, "Tabi ilk devrede üçüncü pozisyonda olan bir takım. Güçlü ve iyi bir takım. İki haftadır buradayım, taktik anlamında çok güçlü bir takım. Burada olmaktan memnunum. Çok şükür buradayım. Çalışıp, takıma katkı sağlamak istiyorum" yanıtını verdi.Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Barış Alıcı da, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisi yapacağını söyledi.Alıcı, "Takıma Antalya kampında katıldım. Burada da çalışmamıza devam ediyoruz. Burada hem kupa hem de ligde üzerine koyarak devam ettik. Ben de elimden gelen bütün katkıyı yüzde yüzümle vereceğim. Malatyaspor camiasını da inşallah bu sene ve ilerleyen dönemlerde en güzel yerlerde görmek için çabalayacağız" diye konuştu.Genç oyuncu, sezon sonuna kadar takımın başarısı için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Puan sıralamasında üçüncü sırada olan bir takıma geldim. Takımdaki sistem ve arkadaşlık gerçekten üst düzey durumda. Bende bu rekabetin içerisinde performans vereceğime inanıyorum. Buradaki olanaklarda futbolcuların gelişimi için iyi. Bu 6 aylık devrede elimden gelenin en iyisini yapacağım, sonrasında da güzel günler daha iyi olacak" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Malatya'da Evkur Yeni Malatyaspor maçına geldiğini anımsatan Alıcı, "Ligin ikinci haftasında burada maç oynamıştık. Stadyumun ambiyansı ve taraftarların coşkusu çok güzeldi. Umarım ikinci devrede de bu ambiyans devam eder, bizde buraya yüzde yüz katkımızı sağlarız" diye konuştu.