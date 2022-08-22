Yeni Malatyaspor'da, Eyüpspor hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig'in üçüncü haftasında Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da, Eyüpspor hazırlıkları başladı
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22 Ağustos 2022 20:48
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını 23 Ağustos Salı günü sürdürecek.

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