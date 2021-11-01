Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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01 Kasım 2021 19:12
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı tesislerindeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


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