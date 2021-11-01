Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı tesislerindeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı tesislerindeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.