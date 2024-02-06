Yazarlardan Cengiz Ünder yorumları

Sabah Spor yazarları, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder ile ilgili yorumlar yaptı.
Yazarlar, "Fenerbahçe'de Cengiz Ünder büyük bir patlama yaptı. Hatta yıldız oyuncu için '15 milyon Euro az, ucuza alınmış' yorumları da yapıldı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?" sorusuna cevap verdi.
İşte o yorumlar;
"DEĞERİNDE ALINDI"
ALİ GÜLTİKEN: Cengiz Ünder'in değerinde alındığını düşünüyorum. Ne kadar etkili bir futbolcu olduğunu, oynamaya başladığı andan itibaren gördük. Fenerbahçe'nin bu sezon tereddütte yer bırakmayacak futbolculara ihtiyacı vardı. Cengiz'in şöyle bir farkı var; en yüksek ödenen bonservis bedeli olarak şampiyonluk mücadelesinde ciddi katkı yapması bekleniyordu. Bunu da başarıyor.
"15 MİLYON EURO DÜŞÜK BİR RAKAM"
GÜRCAN BİLGİÇ: Cengiz iyi değil, büyük oyuncu. Cengiz duraklama devrini bitirdi. Yaşadığı şehirde oynamaya başlaması ile aidiyetini ve sorumluluk duygusunu yükseğe çıkardı. Yeteneğini de buna ekleyince müthiş bir 'silah' haline geldi. Bonservis rakamları görecedir. Ama formda olduğunda dünyanın her takımında oynayabilecek oyuncu için 15 milyon Euro düşük bir rakam.
"NE KADAR YETENEKLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
İSKENDER GÜNEN: Cengiz, Altınordu'dan yetişen, ardından Başakşehir'de oynadığı oyunla yurt dışına transfer olan yetenekli Türk oyunculardan birisi. Sezon başında şanssız bir şekilde sakatlandı. Ardından ise görev aldığı maçlarda eleştirildi. Ama bugün ortaya koyduğu performans, ne kadar yetenekli ve değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.
Yazarlar, "Fenerbahçe'de Cengiz Ünder büyük bir patlama yaptı. Hatta yıldız oyuncu için '15 milyon Euro az, ucuza alınmış' yorumları da yapıldı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?" sorusuna cevap verdi.
İşte o yorumlar;
"DEĞERİNDE ALINDI"
ALİ GÜLTİKEN: Cengiz Ünder'in değerinde alındığını düşünüyorum. Ne kadar etkili bir futbolcu olduğunu, oynamaya başladığı andan itibaren gördük. Fenerbahçe'nin bu sezon tereddütte yer bırakmayacak futbolculara ihtiyacı vardı. Cengiz'in şöyle bir farkı var; en yüksek ödenen bonservis bedeli olarak şampiyonluk mücadelesinde ciddi katkı yapması bekleniyordu. Bunu da başarıyor.
"15 MİLYON EURO DÜŞÜK BİR RAKAM"
GÜRCAN BİLGİÇ: Cengiz iyi değil, büyük oyuncu. Cengiz duraklama devrini bitirdi. Yaşadığı şehirde oynamaya başlaması ile aidiyetini ve sorumluluk duygusunu yükseğe çıkardı. Yeteneğini de buna ekleyince müthiş bir 'silah' haline geldi. Bonservis rakamları görecedir. Ama formda olduğunda dünyanın her takımında oynayabilecek oyuncu için 15 milyon Euro düşük bir rakam.
"NE KADAR YETENEKLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
İSKENDER GÜNEN: Cengiz, Altınordu'dan yetişen, ardından Başakşehir'de oynadığı oyunla yurt dışına transfer olan yetenekli Türk oyunculardan birisi. Sezon başında şanssız bir şekilde sakatlandı. Ardından ise görev aldığı maçlarda eleştirildi. Ama bugün ortaya koyduğu performans, ne kadar yetenekli ve değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.