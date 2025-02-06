Yatabare futbolu bıraktı

Gençlerbirliği'nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerine son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yatabare futbolu bıraktı
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06 Şubat 2025 00:29
Gençlerbirliği'nde forma giyen 39 yaşındaki Mustapha Yatabare, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında takımımıza transfer olan Mustapha Yatabare, futbolu bırakarak teknik ekibimize dahil oldu." denildi.

Takımla son antrenmanına çıkan Yatabare, arkadaşlarının alkışları ve tezahüratları eşliğinde yeşil sahalara veda etti.

Duygu dolu anlar yaşayan Yatabare, "Herkese çok teşekkür ederim. İki senedir buradayım ve beni çok iyi karşıladınız. Umarım herkesin kariyeri istediği gibi ilerler. Bu sene başarılı olacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Beauvais doğumlu Malili forvet, Türkiye'de Gençlerbirliği dışında Trabzonspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor'da oynadı.

Gençlerbirliği ile ligde bu sezon 9 maça çıkan Yatabere, 146 dakika sahada kaldı. Yatabere, futbolculuk kariyerinde 565 maçta 152 gol attı.

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