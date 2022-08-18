Yasemin Can, Münih'te tarih yazdı

Milli sporcu Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede gümüş madalya kazandı. Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan sporcumuz oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Yasemin Can, Münih'te tarih yazdı
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18 Ağustos 2022 23:20
Milli atlet Yasemin Can, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin metrede gümüş madalya elde etti.

Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda kadınlar 5 bin metrede milli atlet Yasemin Can yarıştı.

Yasemin, 14.56.91'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli atlet, 10 bin metrede altın madalya kazanmıştı.

Organizasyon tarihinde beşinci madalyasını alan Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda en fazla madalya kazanan sporcumuz oldu.

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