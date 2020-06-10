WEST HAM, 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Fenerbahçe ile adı geçen Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'nun menajeri, transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.West Hamlı oyuncunun menajeri Sergey Serebrennikov, "" dedi.Serebrennikov, "" sözleriyle konuşmasını noktaladı.30 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat Andriy Yarmolenko, adını duyurduğu Dinamo Kiev'den 2017 yazında 25 milyon euro bonservis karşılığı Dortmund'a transfer oldu. 1 yıl sonra Yarmolenko'nun rotası bu kez Ada oldu ve 20 milyon euro karşılığı West Ham'a imza attı.Yarmolenko, bu sezon forma giydiği 15 lig maçında 3 gol atıp 1 asist yaptı.