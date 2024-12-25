Yarım sezonda iki farklı Beşiktaş

Sezona erkenden havlu atmak zorunda kalan Beşiktaş'ta aslında her şey peri masalı gibi başlamıştı. Süper Kupa'da G.Saray'ı deviren siyah-beyazlılar ardından ligde çıktığı ilk 8 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreyi 6 galibiyet ve 2 beraberlikle geçerek şampiyonluk yarışında güçlü bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar ardından inanılmaz bir düşüşe geçti. Sonraki 8 mücadelede Kara Kartal sadece Fenerbahçe'yi yenebildi.
BRONCKHORST DAYANAMADI
Süper Lig'in ilk yarısı 17. hafta sonunda biterken Beşiktaş da 1 haftasını bay geçtiği ligde çıktığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 26 puanla ilk yarıyı 6. basamakta tamamladı. Rakip ağları 25 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 18 gole engel olamadı. Lider Galatasaray'ın 18 puan gerisinde ilk devreyi tamamlayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da aralık ayını göremedi.
BRONCKHORST DAYANAMADI
Süper Lig'in ilk yarısı 17. hafta sonunda biterken Beşiktaş da 1 haftasını bay geçtiği ligde çıktığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 26 puanla ilk yarıyı 6. basamakta tamamladı. Rakip ağları 25 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 18 gole engel olamadı. Lider Galatasaray'ın 18 puan gerisinde ilk devreyi tamamlayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da aralık ayını göremedi.