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Yarıda kalan derbi öncesi Beşiktaş, toplantıya katılmadı

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarıda kalan olay derbiye çıkmama kararı almasının ardından maç sabahı yapılan toplantıya siyah-beyazlılar katılmadı.

Kaynak: Sporx.com
Yarıda kalan derbi öncesi Beşiktaş, toplantıya katılmadı
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03 Mayıs 2018 12:43
SPORX - ÖZEL - Olaylı derbi sonrası TFF'nin kaldığı yerden tamamlanması kararı verdiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş, maç sabahı yapılan eşgüdüm toplantısına temsilci göndermedi.

Sabah saat 10:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşmanın temsilcileri Berk Özbek, Selim Arıcı, Cengiz Akar ve Ercan Okur, maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa ve Fenerbahçe İdari menajeri Hasan Çetinkaya, eşgüdüm toplantısı için bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü'nden bu toplantıya katılan olmadı.

Karşılaşmanın temsilcileri, 15 dakika bekledikten sonra toplantıyı sonlandırdılar.

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