"Yakında Galatasaray" mesajı ortalığı karıştırdı

Benfica'nın 21 yaşındaki sol beki Nuno Tavares'in hesabı hacklendi ve "Yakında Galatasaray" şeklinde paylaşım yapıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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'Yakında Galatasaray' mesajı ortalığı karıştırdı
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18 Şubat 2021 16:06
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Marcelo Saracchi sonrasında sol bek arayışları sürerken, Portekiz'de ilginç bir "hackleme" olayı yaşandı.

Benfica'nın 21 yaşındaki sol beki Nuno Tavares, Instagram hesabından "Yakında Galatasaray" şeklinde bir paylaşım yaptı ve bu paylaşım kısa süre içinde transfer heyecanı yarattı.

Benficalı taraftarlar arasında anında tartışma yaratan paylaşımdan kısa süre sonra, takımın önemli isimlerinden biri olan Tavares'in hesabının hacklendiği açıklandı ve hesap askıya alındı.

Sporting altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Benfica A takımında yer alan genç oyuncu, bu sezon 18 maçta oynarken 3 asist yaptı.





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