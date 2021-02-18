'Yakında Galatasaray' mesajı ortalığı karıştırdı

'da sezon sonunda sözleşmesi biteceksonrasında sol bek arayışları sürerken, Portekiz'de ilginç bir "hackleme" olayı yaşandı.Benfica'nın 21 yaşındaki sol beki Nuno Tavares, Instagram hesabından "Yakında Galatasaray" şeklinde bir paylaşım yaptı ve bu paylaşım kısa süre içinde transfer heyecanı yarattı.Benficalı taraftarlar arasında anında tartışma yaratan paylaşımdan kısa süre sonra, takımın önemli isimlerinden biri olan Tavares'in hesabının hacklendiği açıklandı ve hesap askıya alındı.Sporting altyapısından yetişen ve 2019'dan bu yana Benfica A takımında yer alan genç oyuncu, bu sezon 18 maçta oynarken 3 asist yaptı.