Xavi: "Tüm çalışmalarımız hakem yüzünden gitti"

Barcelona teknik direktörü Xavi mağlup oldukları Paris Saint-Germain maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Xavi: 'Tüm çalışmalarımız hakem yüzünden gitti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2024 00:50
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 kazandıkları maçın rövanşında Paris Saint-Germain'e 4-1 yenilen Barcelona'da teknik direktör Xavi olay açıklamalarda bulundu.

Tüm sezonun çalışmalarını hakemin mahvettiğini söyleyen Xavi şu ifadeleri kullandı:

"Araujo, şartları eşitlemek istedi herhalde. 11'e 11'ken çok organize duruyorduk. Bütün yıl çalıştığımız şey hakemin kararı ile harabe edildi. Ona bu akşam berbat bir maç yönettiğini söyledim. Kırmızı karttan sonra Pedri ya da Lamine'yi değiştirip değiştirmeme konusunda şüphelerim vardı ama daha fazla kontrol sahibi olmak için Pedri'yi tutmaya karar verdik."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery