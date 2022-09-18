Wout Weghorst'un gol orucu kısa sürdü

Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli gol silahı olan Wout Weghorst iki haftalık suskunluğun ardından yeniden fileleri havalandırdı.



Ligin ilk 2 haftasını suskun geçiren ancak daha sonra oynanan VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol atmayı başaran siyah-beyazlı oyuncu, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında da golle tanışamazken İstanbulspor karşısında 39. dakikada attığı golle takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.



Wout Weghorst bu sezon oynadığı 7 resmi maçta 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.





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