Samsunspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Thomas Reis, Bundesliga ekibi Wolfsburg'un gündemine girdi.

calendar 12 Kasım 2025 00:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Wolfsburg, Thomas Reis'i listesine aldı!
Samsunspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken teknik direktör Thomas Reis, Almanya'dan talip çıktı.

Sky Sport Deutschland'ın haberine göre, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg, 52 yaşındaki Alman teknik adamı gündemine aldı.

Wolfsburg'un teknik direktör adayları arasında yer alan Thomas Reis'in Samsunspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

200 BİN EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesi bulunurken, sözleşmesinde 200 bin Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Thomas Reis, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'un başında çıktığı 12 maçta 1 kez mağlup oldu. (6G,1M,5B)

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde ise 3'te 3 yaptı.



