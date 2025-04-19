Wolfsburg, 1 puanı son dakikada kaptı!

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Mainz 05, sahasında Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolfsburg, 1 puanı son dakikada kaptı!
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19 Nisan 2025 18:33
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Mainz 05, sahasında Wolfsburg'u ağırladı.

Mewa Arena'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Mainz, ilk yarının son 10 dakikasında önce 37. dakikada Jae-sung Lee, ardından 40. dakikada Dominik Kohr'un golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve devreye önde girdi. İkinci yarı uzun süre dengeli geçerken, bu dengeyi 90. dakikada Denis Vavro'nun golü bozdu. Wolfsburg, bu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Mainz'ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Wolfsburg'un galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Maçın ardından Mainz, 47 puan ile ligde 6. sırada yer aldı.

Wolfsburg, 39 puan ile 12. sırada bulunuyor.

Ligde gelecek hafta Mainz, lider Bayern Münih deplasmanında olacak. Wolfsburg ise sahasında Freiburg'u konuk edecek.
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