WNBA'de Liberty Şampiyonluk için sahada

Amerikan Kadınlar Ulusal Basketbol Ligi (WNBA) Finalleri'nde Minnesota Lynx ve New York Liberty serinin dönüm noktası olabilecek maç için dün Minneapolis'te karşı karşıya geldi.



Final serisinin 3'üncü maçının son saniyesine kadar 77-77 beraber devam eden maçta Sabrina Ionescu'nun bitime 1 saniye kala üç sayıllık çizgisi gerisinden attığı üç sayılık basket Liberty'e maçı kazandırdı (80-77).



New York'un 15 sayı geriden gelip kazandığı maç ile Liberty seride, 2-1 öne geçti.



Seride 2-1'lik üstünlüğü ele geçiren Liberty, 18 Ekim Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak 4. maçı kazanırsa şampiyonluğu garantileyecek.



