Willian: 'Chelsea ilk 4'ü hak ediyor'

Chelsea'nin yıldız oyuncusu Willian, takımın son West Ham United yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.



Şampiyonlar Ligi yarışında avantajlı konumda olan Maviler (54 puan), yaşadıkları puan kaybıyla takipçileri Manchester United (52) ve Wolverhampton'ı (52) cesaretlendirdi.



Yenilgi sonrası açıklamalarda bulunan Brezilyalı kanat oyuncusu, Chelsea'nin sezon performansıyla ilk 4'ü hak ettiğini söyledi.



"İLK 4'Ü HAK EDİYORUZ"



Willian yaptığı açıklamada; "West Ham United mağlubiyetine çok üzüldük. Üçüncülük fırsatını kaçırdık. Her maçı final gibi oynamalı ve Şampiyonlar Ligi biletini almalıyız. Chelsea sezonu ilk 4'te bitirmeyi hak ediyor." dedi.



Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Willian'ın takımdaki geleceği merak ediliyor.



Brezilyalı kanat oyuncusu, bu sezon Chelsea forması ile 41 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda takımına 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.



