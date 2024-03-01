Williams kardeşler Atletico'yu kupanın dışına itti!

İspanya Kral Kupası yarı final ikinci maçında Athletic Bilbao, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı.



San Mames Barria'da oynanan maçı Bilbao 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Inaki Williams, 42. dakikada Nicholos Williams ve 61. dakikada Gorka Rodriguez kaydetti.



WILLIAMS KARDEŞLER İŞ BAŞINDA



Bilbao'da ilk golü Inaki Williams'a asisti kardeşi Nicholas Williams yaptı. Nicholas Williams'ın golünde ise asist ağabeyi Inaki Williams'tan geldi.



İlk maçı da 1-0 kazanan Bilbao, Kral Kupası'nda adını finale yazdıran taraf oldu. Athletic Bilbao, finalde Girona'yı eleyen Mallorca ile karşılaşacak.





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