Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 33 ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha'dan geldi. Kasımpaşa'nın golü 54. dakikada Omeruo'dan geldi.
Sarı kırmızılı takımda Fernando Muslera, 57. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Yerine Günay Güvenç oyuna girdi.
SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI
Sarı kırmızılı takım, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 10. zaferini elde etti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
Galatasaray, bir sonraki maçını deplasmanda Bayern Münih ile oynayacak. Kasımpaşa ise ligde Kayserispor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens yedeğe çekildi. Kasımpaşa karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech forma giydi.
Galatasaray, Kasımpaşa maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Toreirra, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.
NELSSON VE ZIYECH KADRODA
Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson 9, orta sahada görev alan Hakim Ziyech ise 7 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.
Danimarkalı futbolcu Nelsson, son olarak ligin 4. haftasındaki Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, sonraki 6 lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Nelsson'u ilk 11'de tercih etmedi.
Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise son olarak ligin 5. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giydi. Ziyech, sakatlık ve kadro tercihi nedenleriyle sonraki 5 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de görev yapmadı.
ABDÜLKERİM SOL BEKTE
Galatasaray'da stoper Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sol bekte görevlendirildi.
Sol bekler Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Abdülkerim Bardakcı'ya formayı verdi.
Bu sezon Abdülkerim Bardakcı'yı zaman zaman maç içlerinde sol beke kaydıran Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu ilk kez bir müsabakada bu bölgede başlattı.
NDOMBELE KADRODA YOK
Galatasaray'da Tanguy Ndombele sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada Ndombele'nin yakın zamanda takıma katılacağını bildirdi.
İSRAİL'E TEPKİ, FİLİSTİN'E DESTEK!
Galatasaraylı taraftarlar maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek verdi.
"Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük." şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, tribünlerde üzerinde İngilizce "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi", "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır", "Özgür Filistin", "Bırakın Gazze'de bebekler yaşasın" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.
İLK CİDDİ ATAK GALATASARAY'DAN
Mücadeleye iki takım da kontrollü başlarken ilk ciddi atak Galatasaray'dan geldi. Sol çaprazda topla buluşan Zaha, rakibinden sıyrılıp uzak köşeyi düşündü ama 10. dakikadaki bu pozisyonda top üstten auta gitti.
Bu kez Kasımpaşa etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Fall, iki stoperin arasından çıkıp vuruşunu yaptı. Top kaleci Muslera'da kaldı.
Mücadelede dakikalar 22'yi gösterdiğinde Galatasaray Ziyech ile etkili geldi. Sağ çağrazdan ceza sahasına gönderilen topa Icardi'den önce kaleci Gianniotis sahip oldu.
KASIMPAŞA, NGOY İLE ETKİLİ GELDİ!
31. dakikada Ngoy, Kasımpaşa adına etkili geldi. Sol kanatta yerden çevrilen topa Ngoy gelişine vurdu ama Muslera parmaklarının ucuyla topu kontrol etti.
G.SARAY ZAHA İLE ÖNE GEÇTİ
Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Zaha, topu Gomis'ten çaldı. Ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaparak harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşalı futbolcular golden önce faul itirazında bulundu ama hakem oralı olmadı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka ciddi bir pozisyon çıkmadı ve sarı kırmızılı takım devreye 1-0 önde girdi.
ZAHA İLE FARK İKİYE ÇIKTI
Ziyech'in sağdan pasını Icardi topuğuyla arka direğe bıraktı. Savunmaya çarpan top Zaha'nın önünde kaldı. Onun arka direkte yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Galatasaray 51. dakika itibariyle durumu 2-0'a getirdi.
KASIMPAŞA HEMEN KARŞILIK VERDİ!
Kasımpaşa, Omerou ile 2 dakika içerisinde farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Aytaç ortaladı. Kale önünde Omerou iyi yükseldi ve takımı adına farkı 1'e indiren golü attı.
G.SARAY'DA SAKATLIK
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Fernando Muslera, sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Günay Güvenç oyuna girdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde Icardi kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.
Kasımpaşa, Fall ile beraberlik golüne 79. dakikada yaklaştı. Savunma arkasına atılan pası iyi kontrol eden Fall uzak köşeyi düşündü ama top yandan auta gitti.
Galatasaray'da Barış Alper, Tete ve Halil'in oyuna girmesiyle birlikte ataklar sıklaştı. Maçın 86. dakikasında Halil, yay üzerindeki Barış'a topu bıraktı. Onun gelişine vuruşu üstten auta gitti. Bununla birlikte Galatasaray son bölümde rakibine çok fazla pozisyon şansı tanımadı.
Mücadelede başka gol çıkmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada ilk tehlike Kasımpaşa kalesinde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanatta topla buluşan Zaha, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
14. dakikada kaleci Gianniotis'in uzun gönderdiği top orta sahada Fall'da kaldı. Kaleye hareketlenen bu futbolcu, ceza yayı üzerinde 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ancak kaleci Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.
28. dakikada soldan ceza sahasına giren Zaha'nın yerden ortasında boşta kalan topu Icardi tamamladı. Defanstan dönen top Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.
31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Fall'ın pasında soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes son çizgiye inip kale sahasının önüne kesti. Bu noktaya hareketlenen Ngoy'un yerden vuruşundu Muslera uzanarak topu kontrol etti.
33. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa yarı sahasında Gomis'ten topu kapan Zaha, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.
38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, yerden ortasında meşin yuvarlağı Icardi'yle buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önü sağ çaprazından sert şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı kırmızılı takımda Fernando Muslera, 57. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Yerine Günay Güvenç oyuna girdi.
SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI
Sarı kırmızılı takım, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 10. zaferini elde etti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
Galatasaray, bir sonraki maçını deplasmanda Bayern Münih ile oynayacak. Kasımpaşa ise ligde Kayserispor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens yedeğe çekildi. Kasımpaşa karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech forma giydi.
Galatasaray, Kasımpaşa maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Toreirra, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.
NELSSON VE ZIYECH KADRODA
Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson 9, orta sahada görev alan Hakim Ziyech ise 7 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.
Danimarkalı futbolcu Nelsson, son olarak ligin 4. haftasındaki Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, sonraki 6 lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Nelsson'u ilk 11'de tercih etmedi.
Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise son olarak ligin 5. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giydi. Ziyech, sakatlık ve kadro tercihi nedenleriyle sonraki 5 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de görev yapmadı.
ABDÜLKERİM SOL BEKTE
Galatasaray'da stoper Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sol bekte görevlendirildi.
Sol bekler Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Abdülkerim Bardakcı'ya formayı verdi.
Bu sezon Abdülkerim Bardakcı'yı zaman zaman maç içlerinde sol beke kaydıran Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu ilk kez bir müsabakada bu bölgede başlattı.
NDOMBELE KADRODA YOK
Galatasaray'da Tanguy Ndombele sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada Ndombele'nin yakın zamanda takıma katılacağını bildirdi.
İSRAİL'E TEPKİ, FİLİSTİN'E DESTEK!
Galatasaraylı taraftarlar maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek verdi.
"Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük." şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, tribünlerde üzerinde İngilizce "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi", "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır", "Özgür Filistin", "Bırakın Gazze'de bebekler yaşasın" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.
İLK CİDDİ ATAK GALATASARAY'DAN
Mücadeleye iki takım da kontrollü başlarken ilk ciddi atak Galatasaray'dan geldi. Sol çaprazda topla buluşan Zaha, rakibinden sıyrılıp uzak köşeyi düşündü ama 10. dakikadaki bu pozisyonda top üstten auta gitti.
Bu kez Kasımpaşa etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Fall, iki stoperin arasından çıkıp vuruşunu yaptı. Top kaleci Muslera'da kaldı.
Mücadelede dakikalar 22'yi gösterdiğinde Galatasaray Ziyech ile etkili geldi. Sağ çağrazdan ceza sahasına gönderilen topa Icardi'den önce kaleci Gianniotis sahip oldu.
KASIMPAŞA, NGOY İLE ETKİLİ GELDİ!
31. dakikada Ngoy, Kasımpaşa adına etkili geldi. Sol kanatta yerden çevrilen topa Ngoy gelişine vurdu ama Muslera parmaklarının ucuyla topu kontrol etti.
G.SARAY ZAHA İLE ÖNE GEÇTİ
Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Zaha, topu Gomis'ten çaldı. Ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaparak harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşalı futbolcular golden önce faul itirazında bulundu ama hakem oralı olmadı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka ciddi bir pozisyon çıkmadı ve sarı kırmızılı takım devreye 1-0 önde girdi.
ZAHA İLE FARK İKİYE ÇIKTI
Ziyech'in sağdan pasını Icardi topuğuyla arka direğe bıraktı. Savunmaya çarpan top Zaha'nın önünde kaldı. Onun arka direkte yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Galatasaray 51. dakika itibariyle durumu 2-0'a getirdi.
KASIMPAŞA HEMEN KARŞILIK VERDİ!
Kasımpaşa, Omerou ile 2 dakika içerisinde farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Aytaç ortaladı. Kale önünde Omerou iyi yükseldi ve takımı adına farkı 1'e indiren golü attı.
G.SARAY'DA SAKATLIK
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Fernando Muslera, sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Günay Güvenç oyuna girdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde Icardi kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.
Kasımpaşa, Fall ile beraberlik golüne 79. dakikada yaklaştı. Savunma arkasına atılan pası iyi kontrol eden Fall uzak köşeyi düşündü ama top yandan auta gitti.
Galatasaray'da Barış Alper, Tete ve Halil'in oyuna girmesiyle birlikte ataklar sıklaştı. Maçın 86. dakikasında Halil, yay üzerindeki Barış'a topu bıraktı. Onun gelişine vuruşu üstten auta gitti. Bununla birlikte Galatasaray son bölümde rakibine çok fazla pozisyon şansı tanımadı.
Mücadelede başka gol çıkmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada ilk tehlike Kasımpaşa kalesinde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanatta topla buluşan Zaha, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
14. dakikada kaleci Gianniotis'in uzun gönderdiği top orta sahada Fall'da kaldı. Kaleye hareketlenen bu futbolcu, ceza yayı üzerinde 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ancak kaleci Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.
28. dakikada soldan ceza sahasına giren Zaha'nın yerden ortasında boşta kalan topu Icardi tamamladı. Defanstan dönen top Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.
31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Fall'ın pasında soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes son çizgiye inip kale sahasının önüne kesti. Bu noktaya hareketlenen Ngoy'un yerden vuruşundu Muslera uzanarak topu kontrol etti.
33. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa yarı sahasında Gomis'ten topu kapan Zaha, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.
38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, yerden ortasında meşin yuvarlağı Icardi'yle buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önü sağ çaprazından sert şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.