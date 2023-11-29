Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in fiziksel olarak maç formunda olmamasının, "organizasyon içindeki bazı kişileri rahatsız ettiği" iddia edildi.



ESPN'den Kendra Andrews, bazı kaynakların Wiggins'in bu sezona yavaş başlama sebebini, fiziksel kondisyon eksikliğine bağlı olarak gördüklerini aktardı:



"Kaynaklar ESPN'e, geçen sezon henüz açıklanmayan kişisel bir mesele nedeniyle iki ayı kaçırdıktan sonra, Wiggins'in bu sezon öncesinde tekrar forma girmek için yaz döneminde gerekli zamanı ayırmadığını söyledi. Takımdan bir kaynak, Wiggins'in fiziksel kondisyon eksikliğinin organizasyon içindeki bazı kişileri rahatsız ettiğini sözlerine ekledi."



Wiggins 12,8 sayı ortalamasıyla kariyerinin en düşük ortalamasını yakalarken, %45,3'lük efektif şut yüzdesi ise aynı şekilde kariyerinin en kötü yüzdesi olarak kayıtlara geçmiş durumda.





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