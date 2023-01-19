Whitehead: 'Başkan baskı altında karar verdi'

Valerien Ismael döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Dean Whitehead, görevinin sona ermesinden sonra ilk kez Britanya basınına röportaj verdi.Cardiff City'nin geçici teknik direktörlük görevine getirilen Whitehead, Beşiktaş günleriyle ilgili ilginç ifadeler kullandı. İşte o sözler:"Ben yaşadığım deneyimlere pişmanlık olarak asla bakmam. Büyük maçları kazanamazsanız baskı altında olmanız normal. Çok büyük bir kriz yaşamadık ama Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını içeride kazanamamak bir baskı yarattı. Büyük takımlar büyük maçları kazanmak zorundadır""Başkan aslında gitmemizi istemedi bence ama ayrılık kararını verirken biraz baskı altındaydı. Yine de herşeye rağmen harika bir deneyim oldu. O futbol kültürünün içine doğru şekilde giriş yaptık ve elimizden gelen en iyi çalışmayı gösterdik. Kısa sürdü ama ben de konfor alanımdan çıkarak savaşmaktan korkmadığımı gösterdim""Taraftarın etkisi çok büyük. Hayatımda Beşiktaş taraftarının çıkardığı kadar gürültüyü hiçbir yerde duymadım."